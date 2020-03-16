مستشفيات الشرطة توقع الكشف الطبي على 35 مواطنا مجانا.. مباحث التموين تشن حملة على الأسواق وشركات المستلزمات الطبية

-لجنة أمنية تتفقد مراكز وأقسام الشرطة فى الأقصر وأسوان

-مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق









قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولى إحدى الجمعيات ومسجد بنطاق مستشفى الشرطة بـالإسكندرية"، بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





وتم استقبال الحالات التى بلغت 35 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.





ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.





كما تكثف الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها علي الأسواق محلات وشركات إنتاج المستلزمات الطبية خاصة بعد الإقبال الشديد علي شراء السلع الغذائية والكمامات الطبية للوقاية من انتشار فيروس كورونا لضبط مخالفات زيادة الأسعار.









وكشفت مصادر أمنية ان حملات شرسة شنتها الإدارة العامة لمباحث التموين علي الأسواق في كافة أنحاء الجمهورية لمراقبة الأسعار وعدم المغالاة في أسعار السلع الأساسية بعد إقبال بعض المواطنين علي شرائها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









وشرحت المصادر أن الحملات تتم بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات المختلفة وكافة الأجهزة الرقابية للتأكد من إلتزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات أو أن يكون السعر ضمن فاتورة البيع شريطة أن تتضمن سعر البيع للتاجر، وكذلك السعر للمستهلك لمنع التلاعب فى الأسعار كما تستهدف الحملات متابعة ومراقبة الحالة ومنع جشع بعض التجار ورفع الاسعار زيادة عن المقررات الخاصة بالسلع الاساسية واحكام السيطرة علي الاسواق للتاكد من وصول السلع بالاسعار المقررة للمواطنين باعتبارها احد ركائز الاقتصاد القومي.









كما تشن مباحث التموين حملات تضم مندوبين من التفتيش الصيدلي لفحص الصيدليات وشركات بيع المستلزمات الطبية بعد زيادة أسعار الكمامات الطبية والمطهرات بشكل مبالغ فيه وخاصة تجار الجملة الذين يوردون للصيدليات وتستهدف الحملات محاربة جشع بعض التجار مستغلي تلك الأزمات فيقومون بتصنيع وترويج كميات ضخمة من الكمامات الطبية غير الصالحة ومرتفعة الاسعار بعد تزايد الطلب عليها في الفترة الأخيرة.









وتناشد مباحث التموين المواطنين الإبلاغ عن أية حالات لرفع الاسعار سواء في السلع الغذائية أو المستلزمات الطبية والمطهرات وخصصت أرقاما وخطا ساخنا لتلقي البلاغات.





وفى سياق متصل قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على مراكز وأقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتى أمن "أسوان، الأقصر" للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على جميع أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.





كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (رجال الشرطة والمحتجزين، وكذا المواطن المتردد على مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديريتين) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتى هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية وسعيها الدائم فى تطوير ورفع معدلات الأداء الأمنى، إدراكًا لأهمية الأمن فى تدعيم مسيرة الوطن نحو التقدم لمستقبل أفضل، وتحقيق الأمن والاستقرار وجودة الحياة للمواطنين.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على جميع المواقع الشرطية للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات الأمنية.









كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





وأسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط (814) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-









تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (14) طن أسماك مجمدة "ماكريل" معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها مستوردة من إحدى الدول الأجنبية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. نتيجة سوء التخزين "عفن، تهتك فى الأنسجة"، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشاركة بالمأمورية.





فيما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة العطارة "غير مرخص"بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (128,080) طن سلع غذائية "لبن بودرة، جوز هند، عين جمل، عرق سوس، كاجو، مشمش مجفف، كاكاو، سمسم" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.





وفى سياق متصل تم ضبط المدير المسئول عن محطة "لتموين السيارات" بدائرة قسم شرطة المعصرة (بمحافظة القاهرة) .. لقيامه بإدارة وتشغيل المحطة بدون ترخيص.. وتجميعه (11800) لتر مواد بترولية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء... وقدرت بقيمة مالية (80075) جنيهًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



