كورونا يجعل العالم في حالة طوارئ.. إجراءات غير مسبوقة من أمريكا إلى أفريقيا.. إغلاق المطاعم والمقاهي في ولايات أمريكا.. وسباق دولي لاكتشاف علاج للمرض

- فيروس كورونا يغلق المدن الأمريكية مع فرض دول عبر العالم ضوابط حدودية

- حظر السفر في جميع أنحاء العالم

- معدلات إصابة تقترب من 170 ألف حالة.. وأكثر من 6500 وفاة

أمر عمدة نيويورك المطاعم والحانات والمقاهي ببيع الطعام فقط كوجبات جاهزة أو التوصيل للمنازل حيث تقاتل المدينة لوقف انتشار كوفيد-19، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





قرر أيضًا إغلاق الملاهي الليلية ودور السينما والمسارح وأماكن الحفلات الموسيقية.





وقال هذه الأماكن هي جزء من قلب وروح مدينتنا. إنها جزء مما يعنيه أن تكون من سكان نيويورك. لكن مدينتنا تواجه تهديدًا غير مسبوق ، ويجب علينا الرد بعقلية الحرب".





وبالمثل في لوس أنجلوس ، أصدر العمدة إريك غارسيتي أمرًا تنفيذيًا يوم الأحد بإغلاق الحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه وصالات الرياضة حتى 31 مارس على الأقل.





قال جارسيتي إنه سيتم إغلاق المطاعم للجمهور ولكن سيتم السماح بالخروج وتوصيل الطعام. ستبقى محلات السوبر ماركت مفتوحة.









وفي إلينوي وأوهايو وماساتشوستس وولاية واشنطن، تم الاقرار بإغلاق الحانات والمطاعم لوقف خدمة تناول الطعام.





ووضع الفيروس أكثر من 10000 من أفراد القوات المسلحة على أهبة الاستعداد بسبب انتشاره.





ونصح مسؤولو الصحة الناس بأن ينأوا بأنفسهم عن بعضهم البعض اجتماعيًا ، حيث تحظر بعض الولايات التجمعات.





يأتي القرار بعد ساعات فقط من حث دونالد ترامب الجمهور على التوقف عن تخزين مواد غذائية خلال تفشي الفيروس، حيث أخبر الأمريكيين أن "يتعاملوا بسهولة" وأن "يرتاحوا".





أشاد الرئيس ترامب "بالخبر السار" الذي يفيد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد خفض سعر الفائدة القياسي بنسبة مئوية كاملة إلى نطاق مستهدف من 0٪ إلى 0.25٪.





وقد سجل المسؤولون الأمريكيون ما يقرب من 3000 إصابة بـ COVID-19 و 62 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.





تم الإعلان عن جولة جديدة من القيود وإغلاق الحدود عالميا.





وفرضت إسبانيا حجرًا صحيًا على مستوى الدولة ، بينما قالت النمسا إنها تحد من حركة الناس.





وقالت سلوفينيا المجاورة إنها ستغلق جميع وسائل النقل العام ابتداء من اليوم وتعتزم إغلاق المحلات باستثناء المواد الغذائية.





وأكدت إستونيا ولاتفيا أنهما ستغلقان حدودهما أمام الأجانب ، باستثناء المقيمين ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.





وضعت تركيا بالحجر الصحي أكثر من 10 آلاف شخص عائد من الخارج.





واصيبت ايطاليا وهي الدولة الاوروبية الاكثر تضررا باكثر من25 الف اصابة و 1400 حالة وفاة.





ومنعت وزارة النقل الركاب من ركوب العبارات إلى جزيرة سردينيا ، وحظرت أيضًا رحلات القطارات الليلية - التي كان كثيرون في الشمال الأكثر تضررًا يأخذونها للوصول إلى المنازل والعائلات في الجنوب.





وقد أوقف المغرب جميع رحلاته الدولية.





واصلت فرنسا ، التي أبلغت عن 4500 حالة وفاة و 91 حالة وفاة ، انتخابات على مستوى البلاد لاختيار رؤساء البلديات وقادة محليين آخرين على الرغم من منع التجمعات العامة.





كما مضت ولاية بافاريا في ألمانيا المجاورة ، التي أبلغت عن ما يقرب من 3800 حالة وفاة وثماني وفيات على مستوى البلاد حتى يوم السبت ، في الانتخابات البلدية.





كما تم اتخاذ خطوات صارمة في جنوب شرق آسيا أيضًا ، حيث قام الجنود والشرطة بإغلاق العاصمة الفلبينية المكتظة بالسكان مانيلا من معظم المسافرين المحليين ، في واحد من أكثر إجراءات الاحتواء قسوة في المنطقة.





في إندونيسيا ، طلب الرئيس جوكو ويدودو من جميع الناس العمل والدراسة والعبادة من المنزل.





في الصين ، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة ، تم توجيه أولئك الذين يصلون على متن رحلات جوية خارجية إلى مركز معارض تم تحويله لإجراء فحوص أولية قبل نقلهم إلى منازلهم أو مواقع الحجر الصحي الأخرى.





أصاب الفيروس أكثر من 169000 شخص في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 6500 شخص.





والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا هي الدول التي لديها أكبر عدد من الحالات.





وقالت إيران إن لديها ما يقرب من 14000 حالة إصابة بالفيروس و 724 حالة وفاة.





تم تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد خطيرة ، والتي كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع ، لمدة شهرين بسبب القيود المفروضة على التجمعات العامة.





وسجلت غواتيمالا أول حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي حيث عززت دول أمريكا الجنوبية والوسطى إجراءات احتواء العدوى ، حيث حظرت بنما دخول الأجانب غير المقيمين وأغلقت هندوراس حدودها أمام حركة الركاب لمدة أسبوع.













أغلقت العديد من الحكومات الأفريقية الحدود ، وألغت الرحلات الجوية وفرضت متطلبات صارمة للدخول والحجر الصحي لاحتواء انتشار الفيروس.





أعلنت جنوب إفريقيا حالة كارثة وطنية وحذرت من أن انتشار المرض يمكن أن يكون له تأثير "محتمل دائم" والتجمعات المحظورة لأكثر من 100 شخص.





في غرب إفريقيا ، ستحظر غانا الدخول من يوم الثلاثاء إلى أي شخص زار دولة بها أكثر من 200 حالة إصابة بفيروسات في الأيام الـ 14 الماضية ، ما لم يكن مقيمًا رسميًا أو مواطنًا من غانا.





وفي جنوب إفريقيا ، أمرت ناميبيا إغلاق المدارس لمدة شهر بعد تسجيل أول حالتيها.





علقت جيبوتي ، التي ليس لديها حالة مؤكدة لـ COVID-19 ، جميع الرحلات الدولية وألغت تنزانيا رحلاتها إلى الهند وأوقفت الألعاب المدرسية.







