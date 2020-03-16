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محافظات

إحالة مدير سابق لإدارة الصناديق بالدقهلية وجميع العاملين بها للتحقيق

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة المدير السابق لإدارة الصناديق بديوان عام المحافظة وجميع العاملين بالإدارة للتحقيق بالشئون القانونية، وذلك للتقصير فى أداء عملهم والتى تمثلت فى تأخر انعقاد جلسات مجلس ادارة الصناديق منذ منتصف عام 2018، وحتى الآن، مما كان الآثر البالغ على متابعة التحصيل والموارد الخاصة بالصناديق.

جاء قرار محافظ الدقهلية فى بداية انعقاد جلسة مجلس إدارة الصناديق اليوم الاثنين، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، سعد الفرماوى السكرتير العام واعضاء مجلس إدارة الصناديق "الخدمات التنمية المحلية - صندوق الطرق".

وأكد مدير الصناديق الحالى نبيل عبد الونيس أن مجلس إدارة الصناديق يضم أيضا صناديق الخدمة الصحية والإسكان.

وكلف المحافظ هيثم الشيخ نائب المحافظ  خلال الاجتماع بضرورة مراجعة وإعادة تشكيل مجالس إدارات الصناديق وبما يفيد ويعود على تعظيم موارد الصناديق فى إطار القانون، وذلك من خلال لجنة تضم فى عضويتها المعنين والسكرتير العام.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن يكون الهدف هو تعظيم الموارد من جميع جهات التحصيل مما يدعم تنفيذ المشروعات الخدمية التى تلبى احتياجات ومطالب المواطنين بنطاق المحافظة.
إحالة مدير سابق لإدارة الصناديق بالدقهلية وجميع العاملين بها للتحقيق
إحالة مدير سابق لإدارة الصناديق بالدقهلية وجميع العاملين بها للتحقيق
إحالة مدير سابق لإدارة الصناديق بالدقهلية وجميع العاملين بها للتحقيق
إحالة مدير سابق لإدارة الصناديق بالدقهلية وجميع العاملين بها للتحقيق
إحالة مدير سابق لإدارة الصناديق بالدقهلية وجميع العاملين بها للتحقيق
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