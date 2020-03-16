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فن

بسبب كورونا.. إليسا توجه رسالة إلى أطباء وممرضي العالم

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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شروق حمدى
وجهت الفنانة اليسا رسالة إلى أطباء وممرضى العالم من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا من خلال تغريدتها، قائلة: "في جنود مجهولين وأبطال حقيقيين بيستاهلو منا ألف تحية".

وأضافت إليسا: "كل الأطباء والممرضين والمسعفين وكل العاملين بالمستشفيات يللي تاركين عيلهن وعم يشتغلو من قلبن ليساعدوا الناس. بيستاهلو منا كل تقدير".

من ناحية أخرى انتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي.
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