أستاذ اقتصاد سياسي يكشف حجم خسائر العالم بسبب كورونا.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الإقتصاد السياسي، إن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ذكر أن صدمة أثار فيروس كورونا على الإقتصاد العالمى من الممكن أن تخفض النمو إلى أقل من 2%، مشيرا إلى أنه من الممكن وجود خسائر قد تصل إلى تريليون دولار لكل مختلف من دول العالم.





وأضاف "كريم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ملامح ركود بدأت أن تظهر فى الإقتصاد العالمى ليس فقط بدول أسيا بل وصلت إلى أوروبا وأمريكا، موضحا أن أفريقيا هى أقل مناطق العالم تضررا من ذلك الفيروس، ولكن لا يمنع ذلك أن العالم على عتبة ركود إقتصادى.





ولفت إلى أن تأثير كورونا على الإقتصاد العالمى سيبدأ في أن تعجل من حدوث نوع من انواع الركود أو حدوث أزمة إقتصادية عالمية.





وأوضح أن هناك فقدان ثقة بين المستثمر والمستهلك بينما يجب أن يكون هناك وعى للمستهلك فى عدم شراء السلع أكثر مما يحتاجه، حيث أنه من الممكن أن تخلق أزمة كبيرة على الإقتصاد.





وأفاد أنه من الملاحظ وجود إنخفاض أسعار كبير فى بعض السلع، نتيجة ضعف الطلب الكلي، مما سيؤدى إلى تزايد نسبة الديون وفى الوقت نفسه سيكون هناك تفاوت فى توزيع الدخل الخاص بكل فرد فى العالم، مشيرا إلى أن قطاع السياحة من القطاعات التى ستتأثر بهذا الركود الإقتصادى، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار البترول، خاصة بدول الخليج وأسواق المال وقطاع التعليم سواء للمدارس أو الجامعات.