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محافظات

للوقاية من كورونا.. إجراءات احترازية بمستشفيات جامعة المنوفية ومعهد الكبد.. تعرف عليها

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تعمل جاهدة على تنفيذ خطتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة هذه الأزمة التى تجتاح العالم والسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى.

وأقرت المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار العدوى ومواجهة الإصابة بالفيروس والتى تنظم العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة عدد ساعات العمل لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، تقليل أعداد المترددين على العيادات الخارجية، عمل منطقة إنتظار للمرضى في أماكن جيدة التهوية، وترتيب دخول المرضى، ارتداء الماسك الجراحى للتمريض والأطباء، تعقيم اليدين عن طريق غسيل اليدين بالصابون والتعقيم بالكحول ٧٠%، تعقيم الأسطح والأجهزة بالعيادات الخارجية بصفة مستمرة مرتين يوميًا، الحفاظ على التهوية الجيدة، عمل مسارات للدخول والخروج.

وفيما يخص تنظيم العمل بالقسم الداخلي والطوارئ والعمليات فقد تقرر السماح بدخول مرافق واحد لكل مريض وكذلك السماح بزيارة شخص واحد لكل مريض، تقليل زمن الزيارة لمدة ساعة واحدة، منع انتظار المرافقين بجوار العنايات المركزة، عمل حجرة ترياج لمرضي إرتفاع درجة الحرارة في الطوارئ، تقليل فترة بقاء المرضي بالقسم الداخلي قدر الإمكان، عمل جدول العمليات مع الحرص على عدم بقاء المريض فترة طويلة سواء قبل إجراء العمليات الجراحية أو بعدها، مع مراعاة عدم تأجيل الحالات الطارئة والإسراع في حالات الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى سريع، وإمكانية تأجيل بعض الحالات التى لا تحتاج إلى تدخل في الوقت الحالى، تحديد الأسانسيرات لكل من المرضي، الزيارة، الأطباء، التمريض، عمل أسانسير مخصص للنفايات الخطرة وتروللي خاص وأورنيك تسليم و تسلم، وسيتم التنفيذ تباعًا وفقًا لإمكانية التطبيق. 

كما تشمل الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى مرور فريق مكافحة العدوى بصفة دورية على مدار ٢٤ ساعة للتأكيد على استعمال الماسكات من قبل التمريض والتأكيد على توافر المطهرات، رصد الحالات فى الطوارئ بدقة من قبل الأطباء المقيمين بوجود علامات الاشتباه بالإصابة وسرعة اتخاذ اللازم، عدم تواجد أى مواطن داخل المستشفى إلا لإنهاء إجراءات المريض وعلى وجه السرعة مع تواجد فريق خدمة المواطنين فى الأدوار المختلفة بالمستشفى.
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