المشرف علي إنتخابات المحامين يوضح سبب تأخر إعلان النتيجة

قال المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، إن نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أنه لا يمكن الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة باصوات المحامين من كافة المحافظات.





لفت إلى أن اللجنة العامة فى انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.



