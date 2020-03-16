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أخبار البلد

المشرف علي إنتخابات المحامين يوضح سبب تأخر إعلان النتيجة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:21 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
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حمادة خطاب
قال المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، إن نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أنه لا يمكن الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة باصوات المحامين من كافة المحافظات.

 لفت إلى أن اللجنة العامة فى انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

وأوضح أبو دقة، أنه لا يمكن إعلان النتائج قبل وصول كافة الأحراز، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تصل تلك الأحراز عصر اليوم أو مساء اليوم، مضيفا أنه سيتم إعلان النتيجة فور وصول الصناديق بحد أقصى صباح غد الثلاثاء.
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