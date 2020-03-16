نصائح مفيدة من أنيسة حسونة لمرضى السرطان.. فيديو

وجهت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب بعض النصائح المفيدة للغاية إلى مرضى السرطان، قائلة: " لا تيأس من العلاج ولا من الحياة وأحسن ظنك بالله".





وأضافت عضو مجلس النواب خلال حوارها ببرنامج كل يوم المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامية أميرة العقدة، أن أغلى ثروة يمتلكها الإنسان اللحظات التي يعيشها مع اولاده واحفاده و اصدقائه.





ولفتت، إلى أنها تحمد الله على كل شئ، سواء اذا كانت مرهقة أو بصحة سليمة، وطالبت من كل انسان الاستمتاع بكل لحظة فى حياته حتى يكون أكثر سعادة.





وأكدت النائبة أنيسة حسونة، أن السرطان يعتبر "صديق رخم لازق فى الإنسان" يعطى المريض تعليمات ويجب الاستماع لما يقوله.