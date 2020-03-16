محافظ أسوان يلتقى وفدا من ممثلى قرية غرب سهيل ويستمع لمطالبهم.. فيديو وصور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المواطن محل اهتمام المسئولين وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية مطالبه المشروعة وهو الشغل الشاغل لنا ليلًا ونهارًا..





جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع قيادات وممثلى أهالى قرية غرب سهيل ، بحضور النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب ، بجانب رئيس مدينة ومركز أسوان ، ومديري التخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكبارى والأملاك والمكتب الفنى.





وقد شدد المحافظ على أنه لا ضرر ولا ضرار عند تنفيذ أى مشروعات قومية أو كبرى حيث سيتم تعويض أى متضرر تقع أرضه أو مسكنه فى مسارات ومحاور الكوبرى البديل لخزان أسوان ، وفى نفس الوقت لن يُقبل أى تعطيل أو عرقلة لهذا المشروع والذى يأتى ضمن 3 محاور وكبارى عرضية لمد شرايين التنمية والعمران بين شرق وغرب النيل تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وكبديل لكوبرى الخزان الحالى الذى إنتهى عمره الافتراضي حيث تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه .

ووجه اللواء أشرف عطية إلى قيام لجنة فنية متكاملة لحصر قطع الأراضى الواقعة فى مسار الكوبرى ووضع مقترح بالبدائل المتاحة ، وهو الذى سيتوازى مع وضع الحلول العاجلة للمشاكل التى عرضها ممثلى أهالى قرية غرب سهيل .

كما أشار أشرف عطية إلى أن هناك خطة مستقبلية لتطوير وتجميل قرية غرب سهيل لتحويلها إلى مركز سياحى بيئى و استشفائي وأيضًا لسياحة السفارى لاستثمار الجهود الذاتية التى بذلها أهالى القرية لتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية .

ومن جانبه أوضح النائب ياسين عبد الصبور بأن هذا اللقاء الأخوى يعكس سعة صدر المحافظ وسعيه الدؤوب للتعرف على خريطة مشاكل وهموم المواطنين بكل أنحاء المحافظة .

وأضاف ياسين عبد الصبور إلى أن محور وكوبرى الخزان البديل جاء استجابة من القيادة السياسية لاستغاثات المواطنين من ضرورة غلق الكوبرى الحالى بعد انتهاء عمره الافتراضي وبناءً عليه قامت وزارة الرى بإجراء الدراسات اللازمة ثم شرعت وزارة النقل فى تنفيذ هذا المحور التنموي الحيوي.

وعر ض ممثلى أهالى غرب سهيل العديد من الاحتياجات العامة ومنها رفع مستوى النظافة وإدخال خدمة الصرف الصحى مع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة ، وأيضًا تشغيل المرشح الذاتى للمياه ، بجانب توفير سيارات الكسح بشكل مستمر ، علاوة على حل مشكلة نقص سيارات السيرفيس ، وارتفاع تعريفة الأجرة ، فضلًا عن إعادة تأهيل الوحدة الصحية ومركز الشباب .

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