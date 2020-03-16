AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفدا من ممثلى قرية غرب سهيل ويستمع لمطالبهم.. فيديو وصور

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أن المواطن محل اهتمام المسئولين وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية مطالبه المشروعة وهو الشغل الشاغل لنا ليلًا ونهارًا..


 جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع قيادات وممثلى أهالى قرية غرب سهيل ، بحضور النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب ، بجانب رئيس مدينة ومركز أسوان ، ومديري التخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكبارى والأملاك والمكتب الفنى.


 وقد شدد المحافظ على أنه لا ضرر ولا ضرار عند تنفيذ أى مشروعات قومية أو كبرى حيث سيتم تعويض أى متضرر تقع أرضه أو مسكنه  فى مسارات ومحاور الكوبرى البديل لخزان أسوان ، وفى نفس الوقت لن يُقبل أى تعطيل أو عرقلة لهذا المشروع والذى يأتى ضمن 3 محاور وكبارى عرضية لمد شرايين التنمية والعمران بين شرق وغرب النيل تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وكبديل لكوبرى الخزان الحالى الذى إنتهى عمره الافتراضي حيث تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه .

 ووجه اللواء أشرف عطية إلى قيام لجنة فنية متكاملة لحصر قطع الأراضى الواقعة فى مسار الكوبرى ووضع مقترح بالبدائل المتاحة ، وهو الذى سيتوازى مع وضع الحلول العاجلة للمشاكل التى عرضها ممثلى أهالى قرية غرب سهيل .

 

كما أشار أشرف عطية إلى أن هناك خطة مستقبلية لتطوير وتجميل قرية غرب سهيل لتحويلها إلى مركز سياحى بيئى و استشفائي وأيضًا لسياحة السفارى لاستثمار الجهود الذاتية التى بذلها أهالى القرية لتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية .

 ومن جانبه أوضح النائب ياسين عبد الصبور بأن هذا اللقاء الأخوى يعكس سعة صدر المحافظ وسعيه الدؤوب للتعرف على خريطة مشاكل وهموم المواطنين بكل أنحاء المحافظة .

 وأضاف ياسين عبد الصبور إلى أن محور وكوبرى الخزان البديل جاء استجابة من القيادة السياسية لاستغاثات المواطنين من ضرورة غلق الكوبرى الحالى بعد انتهاء عمره الافتراضي وبناءً عليه قامت وزارة الرى بإجراء الدراسات اللازمة ثم شرعت وزارة النقل فى تنفيذ هذا المحور التنموي الحيوي.

 وعرض ممثلى أهالى غرب سهيل العديد من الاحتياجات العامة ومنها رفع مستوى النظافة وإدخال خدمة الصرف الصحى مع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة ، وأيضًا تشغيل المرشح الذاتى للمياه ، بجانب توفير سيارات الكسح بشكل مستمر ، علاوة على حل مشكلة نقص سيارات السيرفيس ، وارتفاع تعريفة الأجرة ، فضلًا عن إعادة تأهيل الوحدة الصحية ومركز الشباب .

 

واأقرأ أيضًا :

 

 

وفد الاتحاد الأوروبي يزور مشروع تحسين الوضع البيئي بقرية غرب سهيل بأسوان.. صور

 

https://www.elbalad.news/4173607

محافظ أسوان يلتقى وفدا من ممثلى قرية غرب سهيل ويستمع لمطالبهم.. فيديو وصور
محافظ أسوان يلتقى وفدا من ممثلى قرية غرب سهيل ويستمع لمطالبهم.. فيديو وصور
محافظ أسوان يلتقى وفدا من ممثلى قرية غرب سهيل ويستمع لمطالبهم.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مصرع 18 شخصا.. تحرك عاجل من محافظ أسوان بخصوص الطريق الصحراوى الغربى

محافظ أسوان: مخطط عام لتنفيذ محور تنموى بديل لطريق السادات.. فيديو وصور

مشروع لازدواج الصحراوى الغربى.. وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال كبارى الخزان الجديد ودراو

وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان الأعمال الإنشائية لكبارى الخزان الجديد ودراو.. والإعلان عن مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بداية من كمين غرب أسوان وحتى ربطه بالحالى.. صور

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تستمع لمطالب محافظ أسوان.. شاهد

حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بـ مليار و564 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 6 قضايا احتيال مصرفي

قرار جديد بمنع الشيشة فى المقاهي.. تفاصيل

فبركة.. بيانات الصحة العالمية تفضح أكاذيب جارديان وعالم كندي عن إصابات كورونا في مصر

إغلاق مطعم البرنس 16 يوما بسبب كورونا.. شاهد

مصر تواصل مواجهة كورونا.. حظر الطيران وتخفيض العاملين بأجهزة الدولة.. ومدبولي يؤكد: قادرون على السيطرة على الفيروس خلال أسبوعين..فيديو

قصة تحطيم لاعبى الزمالك سقف أتوبيس الفريق بعد الفوز على الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة

بعد عناء لإثبات قيمتها التاريخية.. بيع عملة نادرة عمرها 1300 سنة بسعر خيالي

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات