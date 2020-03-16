رئيس محلية النواب يعلق على طلب الحكومة 150 مليون جنيه لتحسين مرتبات الإدارات الهندسية

عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي كلام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن احتياج الوزارة إلي 150 مليون جنيه لتحسين مرتبات مهندسي الإدارات الهندسية وسد العجز في عددهم، قائلا: "الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة بشكل مباشر عشرات أضعاف هذا المبلغ".





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزى في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالب السجيني، الوزير بأن يكلف أحد سكرتيري عموم المحافظات بعمل دراسة على عدد المخالفات للمباني، قائلا: "بعدها سنكتشف جميعا حجم الخسائر على الدولة المصرية من عدم تحصيل رسوم على تلك المباني".





وقال السجيني: "اطلبوا رسوم والناس هتدفع ولكن خلصوا التراخيص بسرعة، وبلاش معوقات"، مشيرا إلي أن الخسائر غير المباشرة تتمثل في مليارات منها تكلفة شبكات الصرف الصحي وامتدادها للعشوائيات وغيرها من المرافق العامة الأخرى، والتي تقوم بها الدولة من كهرباء ومياه، وغيرها".





واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو هنصرف جنيه على تحسين أحوال المهندسين نجد أمامه آلاف تدخل خزينة الدولة وهنأخذ أضعاف أضعاف".