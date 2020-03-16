آمنة: خطة لتطوير ميادين البحيرة للحفاظ على مظهرها الجمالي والحضاري

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وضع خطة لتطوير الميادين الرئيسية والشوارع ورفع كفاءتها لتتناسب مع المظهر الجمالي والحضاري والطابع الذي يميز كل مدينة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم الاثنين بمدينة دمنهور يرافقه اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والمحاسب محمد خميس رئيس مدينة دمنهور، حيث تفقدوا أعمال تطوير ميدان إفلاقة على مساحة ٦٠٠ م٢ مشاركة مجتمعية، حيث سيتم عمل نافورة داخلية متحركة، وذلك وفقا لأحدث التقنيات والنظم الحديثة، بالإضافة لعمل لاند سكيب وزراعة المنطقة المحيطة بالنافورة مزودة بإضاءة داخلية وخارجية، والتي ستبرز المظهر الجمالي للميدان والمنطقة ككل ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال خلال شهر بتكلفة إجمالية مليون جنيه.





وشملت جولة المحافظة تفقد الأعمال الجارية لإنشاء نموذج لكتاب أمام مركز الإبداع الفني بدمنهور بجوار ميدان الأوبرا، وهو عبارة عن كتاب مفتوح مجلد بالرخام ولاند سكيب وإضاءة وحديقة محاطة به بتكلفة إجمالية ١٥٠ ألف جنية، وسيتم نهو الأعمال والتسليم خلال ٢٠ يوم مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو ترسيخ لأهمية القراءة والإطلاع والعلم والمعرفة والتأكيد على دور مركز الإبداع ودار الأوبرا ومكتبة دمنهور وقصر الثقافة كمنارات ثقافية على أرض البحيرة ودورها فى إثراء الحركة الثقافية والفكرية على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ بالإلتزام بالمواصفات الفنية المقررة والبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال تحت إشراف إستشاري متخصص للخروج بها بأفضل مظهر حضاري وجمالي.



