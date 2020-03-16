صدى البلد يكشف مفاجآت جديدة عن استاد القاهرة وغلقه.. فيديو

كشف محمد حمدي رئيس الشركة المسؤولة عن تطوير أرضية استاد القاهرة الدولي، عن أسباب غلق إستاد القاهرة لمدة ثلاثة أشهر رغم تطويره من فترة ليست بالطويلة، وموعد غلق الملعب الرئيسي.

وقال محمد حمدي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "عندما بدأ عملنا في أرضية إستاد القاهرة قمنا بتغيير كل شيء في الأرضية حتى الرمل المزروع عليه النجيل، وقمنا بعمل بحث كبير لكي نصل لنوعية معينة تصلح لزراعة مثل هذه النوعيات من النجيل".

وأضاف حمدي:" يوجد هناك نوعان من النجيل، نجيل صيفي ونجيل شتوي، النجيل الصيفي هو المستديم الذي يتم زراعته لمرة واحدة فقط ولن يتم زراعته مرة أخرى أم النجيل الشتوي فيتم زراعته مرة واحدة كل عام، وتستدعي فقط غلق حوالي عشرة أيام".

وأكمل: "زراعة النجيل الصيفي يأخذ من ستين لـ سبعين يوم حتى يكتمل نموه ويبدأ زراعته شهر إبريل، وبطولة أمم إفريقيا بدأت في شهر يونيو فكان هناك مخاطرة بأن لا يكتمل نمو النجيل قبل البطولة وكان هذا سيسبب حرجا كبيرا لمصر وكل المنظمين؛ لأن إستاد القاهرة هو المستضيف للافتتاح والختام، كما أنه استضاف لقاءات المنتخب المصري لذلك من البداية لم نخاطر بزراعة النجيل الصيفي الذي كما قلنا يتم زراعته لمرة واحدة فقط، وقمنا بزراعة الشتوي مباشرة لأنها لا تحتاج لوقت طويل لاكتمال نموها، وذلك كلفنا الكثير من الجهد والنفقات المادية حتى تظهر النجيلة بهذا المظهر الرائع خلال البطولة؛ لأننا قمنا بزراعة النجيل الشتوي في غير موعدها السنوي.

وأردف: "ما سوف نقوم به خلال الفترة المقبلة هو ما كان المفرض أن نقوم به منذ عام، ولكن ضيق الوقت منعنا من ذلك وهو زراعة النجيلة الصيفي المستدية، وسوف يتم ذلك بعد لقائي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مباشرة، وسوف يأتي إلى مصر الخبراء الأجانب المختصين بذلك بعد هذه المرة لن يتم زراعة النجيلة الصيفي مرة أخرى، ولن يتم غلق إستاد القاهرة إلا مرة واحدة في العام لمدة عشرة أيام فقط لزراعة النجيل الشتوي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن ملعبي نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية.





ووفقًا لما أعلنه "كاف"، فإن ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون سيستضيف نهائي دوري الأبطال، فيما يستضيف ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية، نهائي كأس الكونفدرالية.