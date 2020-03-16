AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
في واقعة مؤثرة، حقق مريض سرطان في الثالثة والأربعين من عمره أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته، بعد أن أخبره الأطباء بأن المرض من الممكن أن يودي بحياته في غضون أسابيع.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "كريس كلارك"، وهو من مدينة "هيبورن" الواقعة شمال شرق إنجلترا، كان قد اكتشف إصابته بمرض سرطان الأمعاء العام الماضي؛ وقرر مؤخرًا أن يجمع أفراد عائلته وأحباءه كي يودعهم بعد علمه في شهر فبراير الماضي بأن المرض قد يودي بحياته في غضون وقت قصير.

اقرأ أيضًا:



وبعد مضي أيام قليلة على ذلك، تزوج "كلارك" من حبيبته "كلير"، البالغة من العمر 46 عامًا، وأقاما احتفالًا بسيطًا بهذه المناسبة الأسبوع الماضي، في حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وأعربت "كلير" في أعقاب ذلك عن فخرها بزوجها وشجاعته في مواجهة المرض، مشيرة إلى أن يوم زواجهما كان يومًا عاطفيًا ومرهقًا، خاصة وأنه تم إعداد كافة الترتيبات الخاصة بمراسم الزواج خلال فترة قصيرة.

وخلال مراسم الزواج، أشاد "كلارك" بشريكة حياته واصفًا إياها بأنها "سنده في الحياة"، مؤكدًا على أنها فاقت كل التوقعات في دعمها له؛ وأضاف أنها تستحق جائزة نظير ما قامت به وما تحملته من أجله على مدار العام الماضي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة من احتفال "كلارك" بعقد قرانه على شريكة حياته.
مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة
مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة
مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة
مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

بعد جمع تبرعات العلاج.. السرطان يودي بحياة مراهقة .. تفاصيل

سنة حلوة يا جميل.. لحظات مؤثرة لمريضة سرطان في عيد ميلادها

بسبب شقيقها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها.. شاهد

ترشيحاتنا

منها ما يتعلق بصلاة الجمعة.. 13 إجراءً عاجلا من أوقاف القاهرة بسبب كورونا

تحتمي في مصر.. قصة ممثلة هربت من إيطالية لشرم الشيخ خوفا من كورونا

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات

أمريكا تحذر: موجة جديدة من كورونا تبدأ قريبًا

تحذيرات من أكبر كارثة بيئية في العالم.. يتصدر نشرة صباح البلد

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة

بعد عناء لإثبات قيمتها التاريخية.. بيع عملة نادرة عمرها 1300 سنة بسعر خيالي

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات