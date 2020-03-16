مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة

في واقعة مؤثرة، حقق مريض سرطان في الثالثة والأربعين من عمره أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته، بعد أن أخبره الأطباء بأن المرض من الممكن أن يودي بحياته في غضون أسابيع.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "كريس كلارك"، وهو من مدينة "هيبورن" الواقعة شمال شرق إنجلترا، كان قد اكتشف إصابته بمرض سرطان الأمعاء العام الماضي؛ وقرر مؤخرًا أن يجمع أفراد عائلته وأحباءه كي يودعهم بعد علمه في شهر فبراير الماضي بأن المرض قد يودي بحياته في غضون وقت قصير.





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وبعد مضي أيام قليلة على ذلك، تزوج "كلارك" من حبيبته "كلير"، البالغة من العمر 46 عامًا، وأقاما احتفالًا بسيطًا بهذه المناسبة الأسبوع الماضي، في حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.





وأعربت "كلير" في أعقاب ذلك عن فخرها بزوجها وشجاعته في مواجهة المرض، مشيرة إلى أن يوم زواجهما كان يومًا عاطفيًا ومرهقًا، خاصة وأنه تم إعداد كافة الترتيبات الخاصة بمراسم الزواج خلال فترة قصيرة.





وخلال مراسم الزواج، أشاد "كلارك" بشريكة حياته واصفًا إياها بأنها "سنده في الحياة"، مؤكدًا على أنها فاقت كل التوقعات في دعمها له؛ وأضاف أنها تستحق جائزة نظير ما قامت به وما تحملته من أجله على مدار العام الماضي.



