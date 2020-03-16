مستقبل وطن: وجهنا المحافظات بتفعيل حملات الرقابة الشعبية على منافذ بيع السلع

طالب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع، وعمل حملات دورية، للتأكد من توفير السلع أمام المواطنين بأسعارها الطبيعية، وضرب محاولات استغلال أزمة فيروس كورونا في مقتل وإحباطها.





وأكد رشاد في بيان، الاثنين، أن الرقابة سلاح مهم وقوي في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم وبالطبع مصر جزء منها، ومن ثم فجميع أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية عليها مسؤولية عظمى في مواجهة جشع التجار والمتلاعبين بأسعار السلع ومحتكريها؛ من أشخاص لديهم قصور في مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية، حتى نتفادى افتعال أزمة الدولة في غنى عنها.





وأشار الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الأمانة العامة بالحزب كلفت أمناء المحافظات بتكثيف دور الرقابة الشعبية على الأسواق وإبلاغ مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك عن أي تاجر أو منفذ يقوم بعمليات غير شرعية سواء برفع الأسعار أو احتكار السلع، مؤكدا أن المخزون الإستراتيجي من جميع السلع مطمئن للغاية.





وشدّد رشاد، على ضرورة عدم الانصياع والمشي وراء الشائعات التي تقول بوجود نقص في السلع، حيث إن هدفها استغلال أزمة وباء كورونا، لدفع المواطنين لتخزين السلع بشكل كبير ومن ثم تعطيش السوق والتلاعب فى ضخ الكميات والأسعار، مطالبًا بتغليظ العقوبة مروجي الشائعات ومحتكري السلع.





ويذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت ترويجًا لشائعات حول وجود نقص في السلع الغذائية، مستغلة أزمة كورونا؛ بهدف التلاعب في الأسعار، الأمر الذي أحدث حالة من تخوف المواطنين ولجوئهم لتخزين السلع بشكل كبير.