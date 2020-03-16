رسميا.. الوطنية للانتخابات تعلن فوز مرشح مستقبل وطن بمقعد مركز ملوى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا نتيجة الانتخابات التكميلية لدائرة مركز ملوى في المنيا بفوز مرشح حزب مستقبل وطن محمد عبد الحكيم رشدان على المرشح عبد الله محمد عبد الله خليفة.





وقالت الهيئة إن عملية فرز الأصوات كشفت عن حصول المرشح محمد عبد الحكيم رشدان على 35 ألفا و598 صوتا بنسبة ٦٧,٥٢٪ فيما حصل عبد الله محمد عبد الله خليفة على 17 ألفا و 125 صوتا بنسبة ٣٢,٤٨٪ ، وبذلك يكون قد فاز المرشح محمد عبد الحكيم رشدان بمقعد دائرة ملوي بالمنيا.





وقال النائب عمرو غلاب امين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا ان الانتخابات جرت على المقعد الذي خلا بوفاة النائب أحمد فرغلى وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي، موضحا أ ن المرشحين وصلا إلى الإعادة من بين 7 مُرشحين خاضوا الجولة الأولى وشارك فيها 79481 ناخبًا أدلوا بأصواتهم، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة منها 76776، وحصل صابر عبد الحكيم مرشح مستقبل وطن على 26576 صوتًا ، وعبدالله خليفة على 10375 صوتًا فى الجولة الأولى.



