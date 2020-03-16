إزالة السلاسل المستخدمة كحواجز بالشوارع وأمام مبانى بالمنوفية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهًا عاما لرؤساء أحياء غرب وشرق مدينة شبين الكوم بإزالة جميع السلاسل والجنازير وغيرها من الأدوات المستخدمة كحواجز بالشوارع العامة ومن أمام جميع المباني بنطاق الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك.





يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية وحرصه التام على تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حقوق ومصلحة المواطنين، وتسهيلًا لمهمة وحدات التدخل السريع لمواجهة الأزمات في ضوء التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.





أكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات حفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.







