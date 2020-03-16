AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع أسهم 133 شركة.. البورصة تتكبد 32.3 مليار جنيه تحت ضغط من مبيعات الأجانب

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع على تراجع جماعى لمؤشراتها، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، وخسائر راسمالية مقدرة بنحو 32.3 مليار جنيه ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 527.831 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 7.09% مسجلا مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 6.82% مسجلا مستوى 1328 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.58% مسجلا مستوى 948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 587 نقطة.
 
وانخفضت أسهم 133 شركة، وارتفعت أسهم 8 شركات ولم تتغير مستويات 30 شركة.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

أداء سلبي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

مبيعات المصريين والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

مبيعات الأجانب تدفع البورصة للهبوط في ختام تعاملات..اليوم

تراجع جماعي لجميع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

بعد عناء لإثبات قيمتها التاريخية.. بيع عملة نادرة عمرها 1300 سنة بسعر خيالي

بسبب كورونا.. تعرف على مصير حفل زفاف محمد الشرنوبي ورندا رياض

في عيد ميلاد حنان شوقي.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

التنمية المحلية: حملات لـ حظر الشيشة وغلق صالات الجيم والمراكز التعليمية..صور

الشتاء لم ينتهِ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. فيديو

إغلاق الأسواق وتعليق الحضور للعمل.. السعودية تتخذ 8 إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة

بعد عناء لإثبات قيمتها التاريخية.. بيع عملة نادرة عمرها 1300 سنة بسعر خيالي

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات