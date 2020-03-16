تراجع أسهم 133 شركة.. البورصة تتكبد 32.3 مليار جنيه تحت ضغط من مبيعات الأجانب

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع على تراجع جماعى لمؤشراتها، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، وخسائر راسمالية مقدرة بنحو 32.3 مليار جنيه ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 527.831 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 7.09% مسجلا مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 6.82% مسجلا مستوى 1328 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.58% مسجلا مستوى 948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 587 نقطة.

وانخفضت أسهم 133 شركة، وارتفعت أسهم 8 شركات ولم تتغير مستويات 30 شركة.



