إسرائيل تسجل 89 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 344.





ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وزارة الصحة أنه يوجد 8 سائحين في إسرائيل أصيبوا بالفيروس، لافتة إلى فحص أكثر من 8000 شخص حتى الآن.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت صباح اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل إسرائيل إلى 250 حالة حتى الآن.





وعلى صعيد متصل طالبت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين في إسرائيل، يافا بن دافيد، ديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلية بوجوب إغلاق جميع مؤسسات التعليم بما في ذلك رياض الأطفال وجهاز التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.





ورأت بن دافيد أنه تم التخلي بذلك عن الهيئات التدريسية في تلك المؤسسات التي لا تزال تعمل، وأكدت في رسالة بعثت بها إلى أعضاء نقابة المعلمين أنها لن تسمح بذلك.