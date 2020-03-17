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برلمان

صحة البرلمان تناقش عدد من طلبات الإحاطة لتطوير المستشفيات في المحافظات.. 29 مارس

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:01 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش خلال إجتماعاتها أيام 29 مارس و 30 مارس و 31 مارس عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى المحافظات.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان طلبات الإحاطة ستناقش مشاكل المستشفيات ومراكز طب الأسرة فى المحافظات ، والعمل على تطويرها.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى ، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.
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