لمواجهة فيروس كورونا.. التخطيط تتخذ إجراءات وقائية جديدة

اتخذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.





وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، الاثنين، إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، الذي يمثل تهديدًا عالميًا، وكذلك أهمية تكاتف كل الجهات والأفراد، مع الالتزام التام بقرارات الحكومة، ومنع التجمعات وهى القرارات التى تهدف إلى حماية المواطن المصري.





وأكدت وزيرة التخطيط أهمية اتخاذ التدابير اللازمة في كل مرافق الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية.





ومن بين الإجراءات التى تم اتخاذها بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الالكترونية والعمل بأجهزة متنقلة، والتي يعمل عليها مجموعة من الموظفين المختصين بتسجيل الحضور والانصراف يوميًا.







كما تم توفير أجهزة لقياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة قبل دخولهم المبنى، مع توفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك.. كما تم كذلك تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ومرافق الوزارة.