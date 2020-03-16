تأجيل امتحانات دورة أبريل لمحو أمية 35 ألفا و703 دارسين في الشرقية

وافق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي تأجيل امتحانات محو الأمية دورة ابريل 2020 والمقرر عقدها خلال الفتره من 18 مارس حتي 2 ابريل 2020 لحين شعار اخر، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها القيادة السياسية بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المتقدمين لأداء الإمتحانات للحصول علي شهادة محو الأمية .



وتقدم عمرو شعلان، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، بمذكرة للعرض علي المحافظ للموافقة علي تأجيل امتحانات دورة ابريل والمتقدم لها ( 35703) دارس للحصول علي شهادة محو الامية نظرا لتعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات علي مستوي الجمهورية لفترة مؤقته ولمنع التجمعات واتخاذ كافة الاجاءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات والأمراض المستجدة ليقرر المحافظ تأجيل الامتحانات لحين شعار آخر حرصا علي السلامة والصحة العامة للجميع.