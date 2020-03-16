AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تأجيل امتحانات دورة أبريل لمحو أمية 35 ألفا و703 دارسين في الشرقية

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

وافق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي تأجيل امتحانات محو الأمية دورة ابريل 2020 والمقرر عقدها خلال الفتره من 18 مارس حتي 2 ابريل 2020 لحين شعار اخر، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها القيادة السياسية بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المتقدمين لأداء الإمتحانات للحصول علي شهادة محو الأمية .


وتقدم عمرو شعلان، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، بمذكرة للعرض علي المحافظ للموافقة علي تأجيل امتحانات دورة ابريل والمتقدم لها ( 35703) دارس للحصول علي شهادة محو الامية نظرا لتعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات علي مستوي الجمهورية لفترة مؤقته ولمنع التجمعات واتخاذ كافة الاجاءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات والأمراض المستجدة ليقرر المحافظ تأجيل الامتحانات لحين شعار آخر حرصا علي السلامة والصحة العامة للجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب جامعة الزقازيق ينجحون في محو أمية 3542 مواطنا

طلاب جامعة الزقازيق ينجحون في محو أمية 3542 مواطنا بمحافظتي الشرقية والدقهلية

خطوة بخطوة.. إجراءات التعاقد مع طلاب الجامعة لفتح فصول محو الأمية

وحدة تعليم الكبار تعقد أربع ندوات تثقيفية تدريبية لطلاب آداب الزقازيق

مصادر: قرار تعليق فعاليات التجمعات الكبيرة لا يشمل المدارس والجامعات

جامعة القاهرة تؤجل جميع فعالياتها ذات التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رئيس الوزراء : تعليق الطيران في مصر حتى نهاية مارس

الحكومة: تعطيل حركة الطيران بدءًا من الخميس وحتى نهاية مارس

في عيد ميلاد حنان شوقي.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

شوربة الدجاج أقوى علاج للفيروسات

إعلامية تؤكد: فيروس كورونا صناعة أمريكية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للأمهات.. هل ينتقل كورونا من خلال الفاكهة والخضراوات؟

عمل الصح.. وصول سيارة شريف خيري jeep الشهامة للهيئة العربية للتصنيع "صور"

مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة