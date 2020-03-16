محذرا الحكومة.. برلماني يطالب بمواجهة مافيا المنتفعين من فيروس كورونا بالصيدليات

حذر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة من سحب شركات الأدوية لعدد من الأدوية في السوق واختفائها بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن أدوية السكر والأنسولين والمرضى يعانون، وذلك يمثل جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات.





وطالب " عامر " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التدخل لإيجاد حلول لهذه الازمة ، مشيرا الى أن وزارة الصحة لم تستطع السيطرة على هذه الحالة ضد الشركات ومصانع الأدوية لأن الأدوية بدأت تباع بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير والمرضى لا يستطيعون شرائها.





وقال المهندس محمد فرج عامر لقد اكتشفنا أن هناك مافيا تهدد الأمن المصري من بعض أصحاب الصيدليات من ذوي النفوس الضعيفة مؤكدا ضرورة تشديد العقوبات على من يخفي دواء.





واختتم قائلا:"حالياَ الموضوع أصبح مع المطهرات التي تجاوزت الخمسين جنيه من 10 جنيهات وغير موجودة" والآن أصبح هناك أثرياء بسبب مكافحة فيروس كورونا وأنه يجب على حماية المستهلك ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجميع ان يتحرك وبسرعة لمواجهة المتاجرين حتى فى وباء كورونا".