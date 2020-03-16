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مقابر جماعية.. شاهد أول فيديو لدفن ضحايا كورونا في إيران

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:47 م
دفن مصابو فيروس كورونا
دفن مصابو فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اول مقطع مصور من التلفزيون الايراني ينشر لدفن ضحايا فيروس كورونا بعد انباء من مقابر جماعية.


ونشر التلفزيون الإيراني يوم الأحد شريط فيديو يظهر دفن ضحايا فيروس كورونا في مقبرة "بهشت معصومة" في قم التي تقع على بعد 140 كلم جنوبي طهران.


 وجاء هذا الفيديو بعد ورود أنباء عن مقابر جماعية في المدينة التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا في إيران من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا.


ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية فإن عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 429 حالة بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بـ فيروس كورونا.
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