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توك شو

إدمان الموبايلات.. موضوع نقاش برنامج inbox

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:50 م
رحمة بحري
رحمة بحري
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قسم التوك شو

خصصت قناة "صدى البلد 2" عبر برنامج "inbox"، حلقة للحديث عن هل بتعتبر نفسك من مدمني استخدام التلفون 


واتفق مذيعو البرنامج، الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، على أن ادمان الموبايل و اللعب فى الموبايل مثل ادمان المخدرات. 

 

وقال أحمد فاروق، إن هناك دراسة تؤكدًا أن إدمان اللعب فى الموبايل يشبه إدمان المخدرات، مؤكدًا أن جميع المواطنين تقوم باللعب فى الموبايل بشكل مستمر.


وأوضحت نورا سامي، أن " المواطنين يستخدمون الموبايل ولا يفكرون فى مخاطر اللعب بالموبايل لأوقات طويلة، وكشفت أن الفترة الأخيرة شهدت انقطاعا فى التيار الكهربائى وجميع المواطنين كانوا يعانون من فصل الموبايل وليس قطع الكهرباء.


وأشارت رحمة بحري، إلى أنها مدمنة موبايل بالفعل،  وكل ما تحتاجه تقوم بالبحث عنه بالموبايل، وطالبت رحمة من اصدقائها بتغيير الموضوع.


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