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مرأة

لـ صحة الجنين .. اتبعي هذه الوضعيات أثناء النوم

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:35 م
اِتبعي هذه الوضعيات
اِتبعي هذه الوضعيات أثناء النوم
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رناد محسن
يقضي الناس حوالي ثلث حياتهم إما نائمين أو يحاولون القيام بذلك، وتُظهر الدراسات الحديثة أن هناك ارتباطًا بين وضعية نوم الأم وصحة الجنين، لذا فقد تكون أوضاع النوم المعتادة غير آمنة أثناء الحمل بسبب التغيرات التي تحدث في الجسم.

وقد درس موقع "برايت سايد" بعض الوضعيات التي يمكنك من خلالها الحصول على قسط من الراحة دون ضرر لكِ أو للجنين الذي لم يولد بعد.

النوم على البطن
إذا كنتِ تنامين على بطنك قبل الحمل، فيمكنكِ الالتزام بهذا الوضع في الأشهر الأولى من الحمل حيث لا يوجد دليل يوضح أن ذلك يمكن أن يسبب ضررًا لكِ أو لطفلك، ولكن بعد الثلث الأول من الحمل، لن تتمكني ببساطة من النوم على بطنك بشكل مريح بسبب زيادة حجم الطفل، لذلك سيكون من الصعب الراحة في هذا الوضع.

النوم على الجانب 
هو الوضع الأكثر أمانًا لكِ ولطفلك، فمن خلال هذا الوضع يمكّن تدفق الدم بشكل جيد وعدم الضغط على أعضائك الداخلية.
وعلى الرغم من أن كلا الجانبين آمنان للنوم، ولكن يُقترح اختيار الجانب الأيسر لعدة أسباب:
زيادة كمية الدم والغذاء الذي يصل إلى طفلك.
التقليل من خطر ولادة الجنين ميت.
مساعدة الكلى على التخلص من الفضلات والسوائل.

وضع اليدين والركبتين
هذا الوضع ليس مخصصًا للنوم، ولكنه يمكن أن يكون مفيد جدًا للأم وطفلها، فسوف تخفف وضعية اليدين والركبتين من آلام الظهر وتريح المفاصل، بالإضافة إلى توفير الراحة والاسترخاء للعديد من الأمهات الحوامل، وبالنسبة للطفل، فيُعتقد أن هذا الوضع يعمل على انتقاله للوضع الصحيح.


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