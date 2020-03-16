شاهد.. شباب مطروح المتطوع يشارك في حملات تطهير المنشآت الحكومية ونظافة الشوارع

شارك عدد من أبناء مطروح من الشباب في حملة تطهير المنشآت والجهات الحكومية ونظافة الشوارع للوقاية من فيروس كورونا.





وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود التوعية والإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على النظافة العامة بجميع المنشآت.





واستكملت مديرية الطب البيطرى بمطروح إجراءات رش وتطهير عدد من المباني الحكومية مع رش ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والمدارس ومقرات المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد المصري مدير مديرية الطب البيطرى بمطروح انه تم اليوم رش ديوان عام المحافظة من خلال المواد المطهرة وباستخدام مواتير محمولة على الظهر للرش وذلك من خلال عدد من شباب المحافظة المتطوعين فى خدمة المجتمع المحلى وحملة المكافحة والتطهير للوقاية من فيروس الكورونا.





كما قامت مجالس مدن المحافظة بتكثيف جهود النظافة بعدد من المناطق حفاظا على النظافة العامة ، كما قامت مديرية الصحة بحملات التوعية والاستعداد لاى طوارئ و تطهير وتعقيم للمستشفيات.



