حظر الشيشة بالمقاهي والكافيتريات وإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وأكد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، ومصادره المضبوطات فورا.





وكلف مختار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعاون والتنسيق مع كافة أجهزة المرافق بتنفيذ القرار بكل حسم وحزم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وذكر المحافظ أنه سبق أن تقرر عدم انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية بنطاق المحافظة.





كما أكد على ضرورة تكثيف نشر ملصقات وإرشادات التوعية الصحية فى جميع المنشآت والأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات بالتعاون مع قطاعي الصحة والطب البيطري، مشيرًا إلى أهمية المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.





واتخذت المحافظة عددًا من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية آمنة للموظفين، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.





كما قرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الاسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات المشار إليها، والتأكد من عدم تنظيم الأسواق للحد من تواجد تجمعات كثيفة للمواطنين.



