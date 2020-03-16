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منوعات

بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:00 م
مسعف إيطالي يلقى
مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا
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هدير علاء
توفي مسعف إيطالي في السادسة والأربعين من عمره جراء إصابته بفيروس "كورونا"، بعد أن عمل على مساعدة الضحايا في إقليم "لومبارديا" بإيطاليا، والذي تضرر بشدة جراء تفشي الفيروس.


وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن "دييجو بيانكو" توفي يوم الجمعة الماضي في المنزل الذي كان يقيم به برفقة زوجته ونجله بمنطقة "مونتيلو"، بعد أن عانى من الحمى لمدة 7 أيام.


وذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الاثنين، أنه كان قد تم تشخيص إصابة "بيانكو" بفيروس "كورونا" يوم الخميس؛ وأوضح التقرير أنه كان يعمل في خدمة الإسعاف بالمنطقة الشمالية من إيطاليا، والتي شهدت وفاة أكثر من 1200 شخص بسبب الفيروس من بين أكثر من 11600 حالة.


يشار إلى أنه بعد تشخيص إصابة "بيانكو" بالفيروس، تم تطهير وتعقيم مركز عمليات خدمة الطوارئ الذي كان يعمل به، ونُصح بعض من زملائه بالخضوع للعزل الذاتي بعد إصابتهم بأعراض مرتبطة بـ"كورونا".


وجاء في تقرير لصحيفة إيطالية أن زملاء "بيانكو" زعموا أنه كان في حالة جيدة من الناحية الطبية قبل وفاته، مشيرين إلى أن مهنته تتطلب مراقبة صحته بصورة مستمرة، كما ناشد أحد زملائه، ويُدعى "دايفيد بريكانسين"، السلطات بتوفير الحماية للمسعفين في ظل تعرضهم للفيروس خلال أداء عملهم.


وصرح أحد مسئولي الرعاية الصحية قائلًا إن الضحية كان مسعفًا مدربًا، ودائمًا ما كان يستخدم معدات الحماية الشخصية، ولم يكن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية أخرى.


وتابع أنه كان واحدًا من بين 700 من مختصي الرعاية الصحية والأطباء والممرضات ومسئولي الإنقاذ الذين أصيبوا بالفيروس بالفعل.


وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى وصول عدد الوفيات في إيطاليا إلى 1809 حالة وفاة من بين 24747 حالة إصابة بالفيروس بالبلاد.
بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا
بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا
بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا
بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا
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