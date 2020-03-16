مش هتصدق .. تعرف على علاقة النوم بـ فقدان الوزن

دائمًا ما يُعتقد أن تحقيق وزن مثالي متعلق بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة، ولكن هل تعلم أن النوم عامل مهم آخر له تأثير كبير على خطة فقدان الوزن الخاصة بك؟ فالنوم يرتبط بفقدان الوزن وقد أثبتت العديد من الدراسات ذلك خلال موقع بولد سكاي

أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم بأنه يجب أن يحصل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا على سبع ساعات من النوم على الأقل، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم في الليل وهذا يعيق خطة فقدان الوزن الخاصة بك.

ووفقًا لدراسة نُشرت في حوليات الطب الباطني، فإن النوم لمدة ثمان ساعات ونصف ليلًا مع تناول السعرات الحرارية المعتدلة من خلال الأطعمة يمكن أن يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، تابع القراءة لمعرفة طرق النوم التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

حرق السعرات الحرارية

النوم لمدة لا تقل عن سبع إلى ثماني ساعات يمكن أن يساعد جسمك على حرق الكثير من السعرات الحرارية وهذا يعتمد كليًا على وزن الجسم، حيث تزداد كمية السعرات الحرارية المحروقة وفقًا لمقدار وزنك، وكلما زادت كتلة جسمك، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها أثناء النوم والراحة.

اتباع أنظمة غذائية صحية

إذا كنت محرومًا من النوم، فقد يكون من الصعب عليك اتخاذ خيارات غذائية صحية وقد تزداد الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، وهذا يعني أن الحصول على قدر كافٍ من النوم ليلًا سيساعدك على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع.

الشعور بالشبع لفترة طويلة

سيساعد الحصول على قسط جيد من النوم ليلًا في مكافحة الرغبة في تناول الوجبات السريعة كما سيساعد في موازنة هرمونات الجوع، النوم الجيد يزيد من هرمون "اللبتين"، المسئول عن تقليل الشهية وجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.