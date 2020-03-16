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بين الناس

مني محمد تناشد مجلس الوزراء لعلاجها قبل بتر قدميها.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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أحمد قطب - عدسة : ايهاب اشرف
ناشدت مني محمد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لإجراء عملية تركيب دعامة لها على نفقة الدولة في أسرع وقت قبل بتر قدميها.


وأوضحت منى محمد وهي في العقد الثاني من العمر وتقيم في شقة صغيرة تتكون من غرفة وصالة بحي الجمالية بوسط البلد أنها تعاني من انسداد في أحد الشرايين المتصلة بالقدم .

وقالت إنها أجرت عملية جراحية في أحد أصابع قدمها وتطور الأمر بعد ذلك وأصبحت تعاني من بكتيريا حادة في قدمها، مضيفة أنها تواصلت مع دكتور أوعية دموية وأبلغها بضرورة إجراء عملية جراحية وتركيب دعامة لكي يتم توصيل الدم لباقي قدميها حيث تبلغ تكلفة هذه العملية  ٥٠ ألف جنيها .


وأوضحت مني محمد أنها لا تمتلك هذا المبلغ الكبير لإجراء العملية موضحة أنه في حالة عدم إجراء العملية في أسرع وقت  سيتم بتر قدميها .

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