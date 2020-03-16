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أخبار البلد

العدل يطالب وزارة الإعلام والاستعلامات باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على أكاذيب الصحف الأجنبية

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:49 م
بشير العدل
بشير العدل
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عبدالوكيل ابوالقاسم
طالب بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وزارة الدولة للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للرد على أكاذيب الصحف الأجنبية، التى تروج للشائعات عن مصر، خاصة فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادى والصحى، وتحديدا الجارديان البريطانية، وواشنطن بوست الأمريكية.


قال «العدل» فى بيان له اليوم، إن صحفا أجنبية، منها الجارديان البريطانية، ورغم عراقة تاريخها، إلا أنها دأبت، ومنذ دخول مصر فترة التحول الديمقراطى، على نشر أكاذيب، وتقارير صحفية، غير مهنية، تستند إما إلى مصادر مجهلة، أو منظمات حقوقية، تعمل وفقا لأهداف مالية، كان آخرها ما نشرته، وعلى غير البيانات الرسمية، بشأن أعداد الإصابة فى مصر بفيروس كورونا المستجد.


أشار «العدل» إلى أن صحيفة واشنطن بوست، والتى تعد من أعرق الصحف عالميا، قامت هى الأخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، بالخروج عن المسار المهنى، ونشرت تقارير غير صحيحة عن الأوضاع الصحية فى مصر.


ودعا «العدل» الجهات المعنية، وفى المقدمة منها، وزارة الدولة للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، لعقد مؤتمر صحفى عاجل، للرد على تلك الأكاذيب، وكذلك ممارسة حق الرد على ما نشرته الجارديان وواشنطن بوست، وذلك عن طريق الملحقيات الثقافية بالسفارات المصرية بالخارج، توضيحا للرأى العام العالمى.
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