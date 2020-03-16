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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لأرامكو: السعودية ستبقي إنتاج النفط مرتفعا في مايو على الأرجح

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:54 م
أرامكو
أرامكو
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رويترز

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الاثنين إن من المرجح أن تبقي الشركة على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر أبريل كما هو في مايو أيضا، في إشارة إلى أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم مستعدة للتعايش مع أسعار الخام المنخفضة لبعض الوقت.

كانت أرامكو قالت الأسبوع الماضي إنها ستزيد معروضها النفطي في أبريل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا في معركة على الحصة السوقية مع روسيا ساهمت في النزول الحاد بأسعار النفط.

وقال الناصر إن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها النفطي الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر القادم وإنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق.

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