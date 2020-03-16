اصطدام بأحجار صخرية.. غرق مركب صيد في بوغاز رأس البر

تعرض مركب صيد بعزبة البرج، منذ قليل، للغرق نتيجة اصطدامه بأحجار صخرية موجودة في قاع بوغاز رأس البر، بمنطقة اللسان.





وحاول صيادو عزبة البرج انتشال المركب الغارق بواسطة شدها بمراكب أخرى، وتجرى الآن محاولات عديدة من قبل الجهات المعنية وبمساعدة بعض مراكب الصيد التابعة لعزبة البرج لانتشال المركب الغارقة.





وتعود تفاصيل الواقعة، عندما اصطدمت أحد مراكب الصيد بعزبة البرج أثناء عودته من رحلة صيد لدخول بوغاز رأس البر، اليوم، لكن اصطدام قاع المركب بأحجار صخرية في قاع البوغاز تسبب في تحطيم مؤخرة المركب وغرقها، وتدخلت عدة مراكب لمحاولة انتشال المركب الغارقة.



