أسوأ جريمة في تاريخ البلاد.. حكم إعدام في اليابان لقاتل 19 مواطنا.. وهذه الأسباب

قضت محكمة يوكوهاما في اليابان، الاثنين، بعقوبة الإعدام لرجل قتل 19 شخصا يعانون من إعاقات عقلية في العام 2016، في واحدة من أسوأ جرائم القتل في تاريخ البلاد، وفق ما ذكرت صحف يابانية.





ولم ينف ساتوشي يوماتسو البالغ من العمر 30 عاما التهمة الموجهة له بقتل الأشخاص في مركز متخصص للمعاقين عقليا في ضاحية طوكيو حيث كان يعمل سابقا.





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القاضي كيوشي أونوما قوله: "لقد سلبت حياة 19 شخصا هذا أمر في غاية الخطورة ولا مجال للرأفة".





وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة الإعدام على المتهم، في حين دفع محامو يوماتسو ببراءته خلال المحاكمة، مؤكدين أن موكلهم كان "مضطربا عقليا" عند وقوع الجريمة بسبب تناوله المخدرات.





لكن القاضي قال ردا على ذلك: "لقد خطط لفعلته مسبقا وكان ينوي القتل. ولا يمكننا هنا أن نقول إنه يعاني من أمراض عقلية".