الخريطة الكاملة للبرامج التعليمية العامة والأزهرية والفنية على التلفزيون

أعدت الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى خريطة عرض برامجية للمواد الدراسية للتعليم العام والأزهرى والفنى على شاشات القنوات الإقليمية وجاءت كالتالى :
مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة القنال (الرابعة سابقا) تعليم فني لمدة ساعة شهادة إعدادية ساعة من ١٠ ص لـ ٢ ظهرا يوميا.
مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة الإسكندرية(الخامسة سابقا) ساعة ثانوية عامة لغات ساعة ثانوية عامة عربي من ١٢ ظهرا لمدة ساعتين.
مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قناة الدلتا ( السادسة سابقا ) من ٢ ظهرا لـ ٤ عصر المدة ساعتين ثانوي أزهري ساعة ثانوي عام لغات ساعة.
مواعيد اذاعة البرامج التعليمية على قناة الصعيد ( السابعة سابقا )من ٤ عصرا لـ ٦ مساء لمدة ساعتين ثانوى ازهرى ساعة إعدادي ازهري ساعة.