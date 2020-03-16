AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بورصة وول ستريت تخسر أكثر من 2200 نقطة خلال 15 دقيقة

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:48 م
بورصة أمريكية
بورصة أمريكية
Advertisements
وكالات

 

هوى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثمانية بالمئة عند الفتح الاثنين، مما دفع إلى تعليق تلقائي للتداول 15 دقيقة على مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة للمرة الثالثة في ستة أيام، وذلك في ظل تأثر المتعاملين بإجراءات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتفادي ركود عالمي.

 

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 2250.46 نقطة بما يعادل 9.71 بالمئة إلى 20935.16 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز متراجعا 220.55 نقطة أو 8.14 بالمئة ليسجل 2490.47 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 482.15 نقطة أو 6.12 بالمئة إلى 7392.73 نقطة.

 

وإذا نزل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13 بالمئة فور استئناف التداول، فسيجري تعليق التداول مجددا لمدة 15 دقيقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وول ستريت تتراجع بعد بيانات ضعيفة للوظائف لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات بأداء متباين

الأسهم الأمريكية تهبط أكثر من 1% بفعل مخاوف فيروس الصين

أداء متباين للأسهم الأمريكية مع تجاذب السوق بين مخاوف كورونا وأرباح قوية من أمازون

الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال التحفيز

ترشيحاتنا

الرئاسة تكشف مصدر الـ100 مليار جنيه لمواجهة كورونا .. فيديو

شاهد.. صالح جمعة يعقم كهربا من فيروس كورونا داخل غرفة ملابس الأهلي

عاجل.. مقتل 6 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن ببئر العبد بشمال سيناء

بعد الكشف عن سبب الوفاة .. إجراء مفاجئ من محامية قتيل فيلا نانسى عجرم

مفاجأة مدوية .. تعرف على سبب وفاة قتيل فيلا نانسي عجرم

تحذيرات من أكبر كارثة بيئية في العالم.. يتصدر نشرة صباح البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

بـ الضفائر هنا الزاهد في إطلالة كاجوال.. والجمهور: طفلة مدهشة ..شاهد

للوقاية من كورونا.. فوائد الليمون في قتل الفيروسات