بورصة وول ستريت تخسر أكثر من 2200 نقطة خلال 15 دقيقة

هوى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثمانية بالمئة عند الفتح الاثنين، مما دفع إلى تعليق تلقائي للتداول 15 دقيقة على مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة للمرة الثالثة في ستة أيام، وذلك في ظل تأثر المتعاملين بإجراءات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتفادي ركود عالمي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 2250.46 نقطة بما يعادل 9.71 بالمئة إلى 20935.16 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز متراجعا 220.55 نقطة أو 8.14 بالمئة ليسجل 2490.47 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 482.15 نقطة أو 6.12 بالمئة إلى 7392.73 نقطة.

وإذا نزل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13 بالمئة فور استئناف التداول، فسيجري تعليق التداول مجددا لمدة 15 دقيقة.