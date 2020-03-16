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رياضة

تحدي البقاء بالمنزل.. الحضري يستعين بابنته في التدريبات الرياضية

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:49 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
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حسام الحارتي
شارك عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق متابعيه مقطع فيديو جديدا له من داخل منزله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك عقب صدور قرار وزارة الشباب والرياضة بغلق جميع صالات الألعاب الرياضية لمدة 14 يوما خوفا من تفشي فيروس كورونا. 

وظهر الحضرى خلال مقطع الفيديو وهو يؤدى تدريبات شاقة ويستعرض لياقته البدنية حاملا على أكتافه نجلته كبديل للأجهزة الرياضية معلقا:" تحدي البقاء بالمنزل ".

وكان مجلس الوزراء، أصدر أمس السبت، عددا من القرارات الهامة التي تستهدف مصلحة المواطن وتساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على أثره عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما.



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