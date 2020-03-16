تحدي البقاء بالمنزل.. الحضري يستعين بابنته في التدريبات الرياضية

وكان مجلس الوزراء، أصدر أمس السبت، عددا من القرارات الهامة التي تستهدف مصلحة المواطن وتساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس

إجازة

لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على أثره عدد من المؤسسات والوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما.