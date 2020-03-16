تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور

أصدر رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بعد الأحداث التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ، خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة، لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية للتجنب من عدوى فيروس كورونا.

وشدد وكيل أول الوزارة على مديري الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، خلال فترة تعليق الدراسة.



ووجه "رمضان" باستمرار عمل اللجان التى تم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية لمعاينة جميع المباني، ومراجعة قواعد الأمن والسلامة وإزالة أي تجمعات مياه داخل او أمام المدارس وكذلك بدء تطهير وتعقيم جميع الطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية، وتوعية ونشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية وعمل ملصقات إرشادية للتوعية، وإعلان الملصقات الإرشادية الواردة من الصحة للتوعية من فيروس كورونا.





وأكد "عبدالحميد" أن حملة التطهير والتعقيم الواسعة تشمل مبني ديوان مديرية التربية والتعليم ، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، مشيرا إلى استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، لحماية أبنائنا الطلاب.