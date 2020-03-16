AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:51 م
جانتب من عملية التعقيم
جانتب من عملية التعقيم
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدر رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بعد الأحداث التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ، خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار خطة الدولة، لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية للتجنب من عدوى فيروس كورونا.


وشدد وكيل أول الوزارة على مديري الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، خلال فترة تعليق الدراسة.


ووجه "رمضان" باستمرار عمل اللجان التى تم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية لمعاينة جميع المباني، ومراجعة قواعد الأمن والسلامة وإزالة أي تجمعات مياه داخل او أمام المدارس وكذلك بدء تطهير وتعقيم جميع الطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية، وتوعية ونشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية وعمل ملصقات إرشادية للتوعية، وإعلان الملصقات الإرشادية الواردة من الصحة للتوعية من فيروس كورونا.


وأكد "عبدالحميد" أن حملة التطهير والتعقيم الواسعة تشمل مبني ديوان مديرية التربية والتعليم ، وجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، مشيرا إلى استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، لحماية أبنائنا الطلاب.

تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
تعليم الشرقية تبدأ حملة تطهير وتعقيم واسعة للمنشآت التعليمية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. لمواجهة أي مرض معد.. الإجراءات الوقائية في جميع المنشآت التعليمية

تعليم الدقهلية: انتظام الدراسة في 3500 مدرسة بنطاق المحافظة

عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المطارات المصرية وطائرات مصر للطيران.. شاهد

تعليق الدراسة في المغرب بسبب تفشي كورونا

وزير التعليم يصدر تعليمات بسرعة تطهير وتعقيم المدارس

بالصور.. تعليم القاهرة تبدأ تعقيم دواوين الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

مقابر جماعية.. شاهد أول فيديو لدفن ضحايا كورونا في إيران

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوافق على طلب لاعب الزمالك.. الأهلي يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي.. مفاجأة سارة لـ صلاح ورفاقه.. رونالدو ينجو من خطر جديد

إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية - القصاصين

المتحدث العسكري : المروحيات العسكرية لم ترش مبيدات ضد فيروس كورونا في المحافظات

انهيار جديد.. 10 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020

هجوم عنيف من الجمهور.. سعر صادم لكمامة محمد رمضان من أجل مواجهة كورونا.. حذف الفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

بـ الضفائر هنا الزاهد في إطلالة كاجوال.. والجمهور: طفلة مدهشة ..شاهد

للوقاية من كورونا.. فوائد الليمون في قتل الفيروسات