سألنا المصريين : هتستفيد إزاي من أزمة كورونا ؟ .. فيديو

أثار انتشار فيروس كورونا المستجد -أو وفق التسمية الجديدة "كوفيد 19" حالةً من الرعب والفزع حول العالم، بعد أن اجتاح ما يقرب من 30 بلدًا ومنطقة في قارات مختلفة، وتخطت حالات الإصابة به 45 ألف شخص، مات من بينهم أكثر من 1000 فرد (حتى نشر التقرير)، معظمهم في الصين، التي اندلع فيها المرض نهاية ديسمبر الماضي.





وحتى اللحظة، لا يزال العالم عاجزًا عن التوصل إلى لقاح أو عقار فعّال للوقاية أو العلاج منه، لذا تبقى التوصيات وتدابير التحكم في انتشار العدوى الملاذ الوحيد والآمن حتى الآن لمنع انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19





لذلك اتخذت بعض الدول العربيه والاوروبيه بعض الإجراءات الاحترازيه منعا لانتشار عدوى هذا المرض من ضمنها منع التجمهر وتعطيل الدراسه فترة انتشار هذا المرض





رصدت عدسة صدى آراء بعض المواطنين حول استفادتهم من أزمة فيروس كورونا وما بعد كورونا .. لو عدت الأزمة على خير هتتوب من الحاجات الوحشة اللي بتعملها ولا هتفضل عليها .





في البداية قال ممدوح صالح إن المواطنين المصريين حصل لديهم استفادة كبيرة من حدوث أزمة كورونا حيث كان هناك معاناة كبيرة في المواصلات العامة من النظافة الشخصية لبعض الأشخاص ولكن عند حدوث تلك الأزمة أصبح هناك وعي كبير بالنظافة الشخصية والاهتمام بالتعقيم المستمر.









وأضاف علي مدحت تعليقا ساخرا حيث قال لقد استفدت كثيرا من تلك الأزمة حيث كنت "أستحم" مرة واحدة في الشهر ولكن الآن "أستحم" شبه يوميا.





وتابع عادل شحاته قائلا إن المصريين أصبح لديهم الوعي الكافي للتعامل مع الأزمات وكيفية مواجهتها والتعاون مع الحكومة المصرية التصدي للأزمات.





وأوضح هاني محمد أنه بالطبع هناك استفادة كبيرة للشعب المصري حيث أصبح هناك وعي بالتعقيم والنظافه العامة والشخصية ليس للفرد ذاته ولكن بالنسبة للمجتمع بشكل عام.