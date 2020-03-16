من لم يردعه وباء كورونا.. أمريكا وإيران على حافة الحرب.. كيف ذلك؟

مع استمرار صخب فيروس كوفيد-19 المرعب الذي يجتاح الكوكب، ربما تندلع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا انترسبت".









في يوم الأربعاء الماضي، كانت ذكرى ميلاد الجنرال الإيراني المُغتال قاسم سليماني، وأحيته إيران بإسقاط وابل من الصواريخ على قاعدة معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.ى وأسفر الهجوم عن مقتل أمريكيين وبريطاني وإصابة 14 آخرين.









وردت القوات الأمريكية في العراق، بعد يوم، وشنت غارات جوية ضد كتائب حزب الله العراقي، وهي ميليشيا عراقية مدعومة من إيران، وألقى عليها باللوم في الهجوم. وهو الأمر الذي يقول إن العنف بين الولايات المتحدة وإيران لن يتوقف عند هذا الحد وإنه متصاعد.









على الرغم من الوباء المرعب "كورونا" الذي طغى على مدن بأكملها في إيران ويخيم الآن على الولايات المتحدة، فإن الأزمة بين البلدين التي بدأت عندما خرجت إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لا تظهر أي علامة على التراجع.









وقالت الصحيفة إن إمكانية الحرب في خضم أزمة الصحة العامة العالمية، أمر شائن. والإيرانيون هم من بين أكبر عدد من ضحايا وباء كوفيد 19، ولهذا فإن قرار حكومتهم بالمخاطرة بصراع في هذه اللحظة أمر محير ومزعج.









لكن إصرار إيران الكئيب على الرد على الولايات المتحدة بغض النظر عن معاناة شعبها يوضح نقطة مهمة، وأن حياة الناس ليست ذات قيمة كبرى أو أهم لدى النظام.









في أعقاب مقتل سليماني مباشرة ، أخبر وزير الخارجية مايك بومبيو على شبكة سي بي إس: أن "الاستراتيجية بأكملها كانت رادعة" ، زاعمًا أن غارة الطائرات بدون طيار ضد الجنرال أرسلت رسالة حاسمة للحكومة الإيرانية مفادها اجبارها على الامتناع عن أعمال العدوان في المستقبل".









ولكن إذا كان الردع هو الاستراتيجية حقًا، فقد كان ذلك فشلًا فادحًا، فحتى قبل الهجمات القاتلة الأخيرة ، فقد استمرت الصواريخ في السقوط بشكل دوري على القواعد الأمريكية في العراق، وكذلك على السفارة الأمريكية في بغداد.









أشارت إيران في تصريحات علنية إلى أنها تخطط لاتخاذ ما تعتبره انتقامًا كاملًا لمقتل قائد فيلق القدس سليماني في الوقت الذي تختاره. ولهذا، هناك سياق تاريخي للأمر منذ ثورة 1979 التي أوصلت الحكومة الحالية إلى السلطة ، وأظهرت إيران أنها على استعداد لتحمل قدر كبير من العقاب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.









واليوم حتى وسط أزمة صحية عامة كارثية قيل إنها قتلت مئات الإيرانيين، بمن فيهم العديد من كبار القادة السياسيين والعسكريين، لا يظهر الإيرانيون أي علامة على الاعتماد على ما يعتبرونه مصالحهم الجيوسياسية الأساسية.









توحي هجماتهم المستمرة على أهداف أمريكية في العراق بأنهم يمضون قدمًا نحو هدفهم الاستراتيجي الرئيسي: إخراج القوات الأمريكية من العراق.







