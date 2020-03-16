لو بيكدب عليكي .. اكتشفي شريك حياتك بـ 5 علامات

لكل شخص أسرار يحتفظ بها لنفسه، ولكن يجب أن تقوم كل علاقة على الثقة، فالثقة هي مفتاح العلاقة الجيدة، ولكن إذا كان شريكك يريد إخفاء شيء ما، فأنت بحاجة إلى معرفة متى تجعله يقول الحقيقة، وإدراك العلامات التي يقدمها موقع "برايت سايد" التي تشير إلى أنه قد يخبئ بعض الأسرار منك يمكن أن يساعد في هذه الحالة.

- تغيير الصوت

إذا اكتشفت تغييرًا في صوت شريكك عندما يتحدث إليك، فقد يكون يكذب عليك، قد يتعثر صوته عند الكلام أكثر من المعتاد أو يتنفس بشدة، فهذه هي ردود الفعل الطبيعية للجسم عندما يشعر بالقلق بشأن شيء ما.

- تجنب الإتصال البصري

يمكن للعيون أن تكشف عن الكثير من المشاعر، لذلك إذا استمر شريكك في تجنب نظراتك، فقد يكون ذلك بسبب عدم رغبته في رؤيتك من خلالها، قد تجد الخوف في عينيه ولهذا يحاول تجنب التواصل البصري معك.

- غامض

عند الإجابة على سؤال، ستتحول عيون الشخص نحو الجانب الذي يصل منه إلى المعلومات، العيون التي تتحرك إلى اليمين تبحث عن الذكريات، في حين أن العيون التي تتحرك إلى اليسار تخلق أكاذيب، وإذا كانت إجابات شريكك غامضة أو مفصلة بشكل غير عادي، فقد تكون هذه علامة على أنه يحاول إخفاء شيء ما، وهناك علامة أخرى منبهة، وهي عندما يجيب على سؤالك بسؤال، لأنه يحاول بذلك الحصول على وقت إضافي لتعويض الأكاذيب.

- صرف الأنظار عن نفسه

عندما يشعر شريكك بالذنب فعادة ما يحاول لفت الانتباه عن نفسه، ومن ثم يحاول تحويل الانتباه إلى شيء تفعله أنت أو أصدقائك أوعائلتك حتى يصرف الأنظار عن نفسه وتحويلها لأشخاص آخرين.

- لغة الجسد

إذا قام شريكك خلال المحادثة بإبعاد جسده عنك، فقد تكون هذه علامة أن لديه بعض الأسرار التي لا يريد كشفها، فهو يفعل ذلك بغير وعي، وأيضًا قضم الأظافر هو علامة على انعدام الأمن أو القلق وقد يحدث لأن لديه ما يخفيه، وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان شريكك يكذب عليك أم لا من خلال النظر إلى ما يفعله بأيديه، فإذا لم يضع شريكك يديه في جيوبه عادةً ولكنه بدأ فجأة في القيام بذلك، فقد يكون السبب أنه يحاول تهدئة نفس لأنه يعرف أنه يفعل شيئًا خاطئًا.