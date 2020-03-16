تعرف على أبرز 4 شائعات حول كورونا

في ظل استمرار تأثير فيروس كورونا على الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المقالات حول الفيروس الجديد لخلق حالة من الوعي، ولكن وسط هذه الحملة، هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تُصعِب على الناس معرفة الحقيقة.





ونشر موقع بولد سكاي عددا من أبرز تلك الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل:





الشائعة: لا يمكن أن تنتقل الكورونا في الطقس الحار والرطب

الحقيقة: يمكن أن ينتقل الكورونا في أي طقس، بما في ذلك الطقس الحار والرطب، بغض النظر عن الأحوال الجوية، وسيساعد اتخاذ الإجراءات الوقائية على حمايتك من الكورونا.





الشائعة: الطقس البارد يمكن أن يقتل الكورونا

الحقيقة: الطقس البارد لا يمكن أن يقتل الفيروس، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية حوالي 36.5 درجة مئوية أو 37 درجة مئوية، وأفضل طريقة لحماية نفسك من الكورونا هي تنظيف يديك بالصابون والماء أو مطهر اليدين الذي يحتوي على الكحول.





الشائعة: مجففات اليد فعالة في قتل الكورونا

الحقيقة: إن مجففات الأيدي ليست فعالة في قتل الفيروس، يجب عليك تنظيف يديك كثيرًا بالماء والصابون وتجفيف يديك جيدًا بمنشفة ورقية نظيفة.





الشائعة: يسهل الإصابة بالكورونا إذا كنت تأكل اللحم أو البيض

الحقيقة: الكورونا هي عدوى تنتشر من شخص لآخر، وتناول الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم أو البيض أو المأكولات البحرية ليس له علاقة بانتقال الفيروس، ومع ذلك، يجب غسل جميع أنواع اللحوم وطهيها بشكل صحيح قبل الاستهلاك كإجراء وقائي.



