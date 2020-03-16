إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان محافظة القاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له.





كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية.







