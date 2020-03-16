إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان محافظة القاهرة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له.
كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية.
كان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف الخطوات التي ستتخذها الدولة المصرية لمواجهة «كورونا» خلال الأيام القليلة الماضية، ومن أبرزها تعليق حركة الطيران على مستوى جمهورية مصر العربية بدءا من ظهر الخميس وحتى نهاية الشهر 31 مارس، وتقليل أعداد العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة.