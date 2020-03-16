حقيقة ظهور أول حالة كورونا داخل مستشفى حميات بنها

نفت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية ظهور أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الإقليم على مستوى المستشفيات أو أي أماكن أخرى حتى هذه اللحظة .





وطالبت الأجهزة جموع المواطنين بالإقليم توخي الحذر من الشائعات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والجروبات العامة والتي تقوم بنشر بعض الأخبار الكاذبة بدون وعي وهو ما حدث بالأمس في بعض جروبات مدينة بنها على وجه التحديد.





وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية إن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة للغاية مع ظهور أية حالات على مستوى المحافظات وليست القليوبية وحدها وتعلن وزارة الصحة يوميا في بيان رسمي عدد الحالات وبالتالي ليس لدينا ما نخفيه وعلى الرأي العام أن يتحرى الدقة والمصداقية فيما ينشر على السوشيال ميديا .





حيث أعتقد البعض أن فرق الوقاية التي قامت بعملية تعقيم لبعض منشآت المحافظة بالقرب من حميات بنها أن هناك عملية نقل لحالة مصابة وهو أمر عار تماما من الصحة حيث جرى ترويج هذا المشهد بشكل غير صحيح مما أثار المواطنين في العاصمة بنها والمدن المجاورة والقرى أيضا.





وأهاب المصدر جموع مواطني القليوبية بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها على فيسبوك من هنا أو هناك مؤكدا أن الحكومة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الشائعات حول فيروس كورونا.