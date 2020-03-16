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أخبار البلد

إجراء عاجل من مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:28 م
مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي
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حمادة خطاب

قررت مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، وضع "جهازين" على بوابتها للكشف عن فيروس كورونا لدى العاملين بالمدينة والزوار، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ومختلف المؤسسات لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.


وأخطرت إدارة مدينة الإنتاج القنوات والعاملين فيها بأنه سيتم خلال أيام وضع جهازين للكشف عن فيروس كورونا علي باب "2" وباب "4" بالمدينة للكشف علي جميع الأفراد المترددين على مدينه الانتاج الاعلامي  سواء عاملين أو ضيوف  منعا للحرج .


وناشدت إدارة المدينة العاملين بتعاونهم مع القائمين على ذلك للسلامة العامة للجميع.

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