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رياضة

برشلونة يطلب إعلانه بطلا للدوري الإسباني

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أفادت تقارير إعلامية ، أن نادي برشلونة الإسباني يعتزم تقديم طلب للهيئات الرياضية الإسبانية ، لإعلانه رسميا بطلا للدوري في حالة اتخاذ قرار بإلغاء المسابقة هذا الموسم  بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنص اللائحة ، أن في تلك الحالات ، يتم احتساب بطل الليجا وفقا لما توقفت عنده المسابقة ، أو باحتساب البطل المتصدر للجدول عقب انتهاء الدور الأول ، وفي الحالتين ، يكون البارسا متصدرا وبطلا للدوري.

وباتت منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تعيش فترة من عدم اليقين والتخبط، لم تشهدها المسابقة منذ 91 عاما.

ويتصدر برشلونة مسابقة "الليجا" برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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