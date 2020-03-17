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أخبار البلد

اليوم .. الوطنية للصحافة تعلن النتيجة الرسمية لانتخابات المؤسسات القومية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
 تعلن اليوم الثلاثاء الهيئة الوطنية للصحافة، النتيجة الرسمية لانتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية، وذلك عقب اعتماد النتائج .

انتهت الهيئة الوطنية للصحافة من إجراءات انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بمختلف المؤسسات الصحفية القومية.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة  طالبت بالالتزام بالمعايير الوقائية الطبية في مواجهة كورونا.

وأكدت في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقًا من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية وتطبيقًا للمعايير الوقائية التى تصدرها وزارة الصحة، وحرصًا على سلامة العاملين فى المؤسسات الصحفية.

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