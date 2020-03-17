الوضع سيئ.. أهالي دمياط: ورش الأثاث مغلقة بسبب تجمعات مياه الأمطار.. صور

تحولت شوارع مدن وقرى دمياط، نتيجة هطول الأمطار بغرازة، إلى برك وبحيرات من مياه الأمطار، وطالب الأهالى برفع المياه المتراكمة بالشوارع وفي مداخل العمارات على مدار الأيام الماضية.









ويعاني أهالى مناطق منية دمياط والسيالة والسنانية التابعين لمدينة دمياط، من عدم الإمكانية من الوصول أو الخروج من منازلهم نتيجة لتحول شوارع المنطقة إلى بركة من الطين والمياه، حيث إن أغلب البالوعات بالمنطقة مسدودة، وتراكم مياه الأمطار في مدخل العمارات، مما يعوق حركة الأهالى، نتيجة لعدم قيام عمال الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتصريف وكسح مياه الأمطار من المنطقة بالكامل وكأن المنطقة سقطت سهوا من حسابات المسئولين.









ويقول مصطفى السيد، أحد سكان منطقة السيالة، إن الأهالى يقومون بأنفسهم برفع مياه الأمطار، وهذا هو دور مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، فعلى مدار الأيام الماضية وخلال عاصفة التنين التى تعرضت لها البلاد، قام المسئولون بترك المنطقة بالكامل دون التواجد بها لرفع مياه الأمطار أو حتى تسليك البالوعات المسدودة بالشوارع، مما حول القرية بالكامل إلى بركة من الطين والمياه.



