الوضع سيئ.. أهالي دمياط: ورش الأثاث مغلقة بسبب تجمعات مياه الأمطار.. صور

تحولت شوارع مدن وقرى دمياط، نتيجة هطول الأمطار بغرازة، إلى برك وبحيرات من مياه الأمطار، وطالب الأهالى برفع المياه المتراكمة بالشوارع وفي مداخل العمارات على مدار الأيام الماضية.
ويعاني أهالى مناطق منية دمياط والسيالة والسنانية التابعين لمدينة دمياط، من عدم الإمكانية من الوصول أو الخروج من منازلهم نتيجة لتحول شوارع المنطقة إلى بركة من الطين والمياه، حيث إن أغلب البالوعات بالمنطقة مسدودة، وتراكم مياه الأمطار في مدخل العمارات، مما يعوق حركة الأهالى، نتيجة لعدم قيام عمال الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتصريف وكسح مياه الأمطار من المنطقة بالكامل وكأن المنطقة سقطت سهوا من حسابات المسئولين.
ويقول مصطفى السيد، أحد سكان منطقة السيالة، إن الأهالى يقومون بأنفسهم برفع مياه الأمطار، وهذا هو دور مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، فعلى مدار الأيام الماضية وخلال عاصفة التنين التى تعرضت لها البلاد، قام المسئولون بترك المنطقة بالكامل دون التواجد بها لرفع مياه الأمطار أو حتى تسليك البالوعات المسدودة بالشوارع، مما حول القرية بالكامل إلى بركة من الطين والمياه.
وأضاف أن مداخل المنازل والعمارات تحولت إلى يومنا هذا إلى برك من مياه الأمطار والأهالى هم من يقومون بسحب المياه وإزاحتها من مداخل العمارات بعد إعاقة الحركة والوصول إلى منازلهم.
وأكدت فريدة الحليلي، أحد سكان منية دمياط، أنهم على مدار الأيام الماضية حاولوا التواصل مع الخط الساخن الذى أعلنت عنه المحافظة عبر صفحتها الرسمية في حالة التضرر من مياه الأمطار ولكن دون مجيب، والنتيجة غرق المنطقة بالكامل نتيجة لتراكم مياه الأمطار، وهناك كارثة متوقعة وهى وجود أسلاك شائكة بالمنطقة وأعمدة إنارة، وتراكم مياه الأمطار سيؤدى إلى وقوع كارثة تكمن في إصابة الأطفال وتعرض أرواحهم للخطر نتيجة لوجود المياة بجانب أعمدة الإنارة والأسلاك الشائكة.
وقال العربي إبراهيم، إن ورش الموبيليا بمنطقة السيالة أغلقت أبوابها على مدار الأيام الماضية، وما زالت مغلقة حتى الآن نتيجة لتحول تلك الورش من الداخل إلى برك من المياه نظرا لانخفاضها عن مستوى الشارع، مما سهل دخول مياه الأمطار لها وغرقها.