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اقتصاد

6 جنيهات متوسط تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:31 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط 6 جنيهات على الأقل مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الأحد، على مستوى محلات الصاغة.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 680 جنيها كأعلى قيمة له بمحلات الصاغة بعد أن كان 689 جنيه أمس بفارق 9 جنيهات.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 777 جنيها بعد أن كان 783 جنيها في تعاملات أمس بتراجع بلغ 6 جنيهات.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 متوسط القيمة نحو 583 جنيها في محال الصاغة اليوم بعد أن كان سعره 587 جنيها، أمس بتراجع بلغ 5 جنيهات.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 453 جنيها مقابل أمس 455 جنيها بتراجع قدره جنيهين.


ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5440 جنيها و أوقية الذهب لـ 24.2 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 777.143 جنيه.

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