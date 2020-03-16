تعرف على حقيقة جداول امتحانات نهاية العام للتعليم المستمر بالإمارات





نفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية صحة جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للتعليم المستمر المتكامل، أخيرًا، مؤكدةً أنها لم تصدر أية جداول تخص اختبارات طلبة التعليم المستمر أو النظاميين، حتى الآن.





ودعت الوزارة الجميع إلى تحري صحة المعلومات التي تخص العملية التعليمية قبل التعاطي معها وتداولها، واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية والمعتمدة.



