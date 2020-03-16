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أخبار العالم

تعرف على حقيقة جداول امتحانات نهاية العام للتعليم المستمر بالإمارات

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:21 م
وزارة التعليم الإماراتية
وزارة التعليم الإماراتية
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محمود نوفل

نفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية  صحة جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للتعليم المستمر المتكامل، أخيرًا، مؤكدةً أنها لم تصدر أية جداول تخص اختبارات طلبة التعليم المستمر أو النظاميين، حتى الآن.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحري صحة المعلومات التي تخص العملية التعليمية قبل التعاطي معها وتداولها، واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية والمعتمدة.

وكانت الجداول المتداولة خاصة بطلبة التعليم المستمر المتكامل من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر (مسار دراسة منزلية)، ومن الصف الثامن حتى الصف الثاني عشر (مسار دراسة أكاديمية)، والسنتين الأولى والثانية التأسيسيتين لمسار محو الأمية، والسنتين الثالثة والرابعة التكميليتين لمسار محو الأمية.
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